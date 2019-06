Scomparso un 52enne. Partite le ricerche

A seguito della denuncia di scomparsa della madre alla polizia, avvenuta nelle prime ore di questa mattina, è stato attivato il protocollo di persona scomparsa. Massimo Cammelli 52 anni residente a Biella, con un passato problematico e attualmente in cura al serd di via Delleani, manca dalla propria abitazione da ieri quando non è più rientrato per la notte. Da stamattina lo stanno cercando gli agenti della squadra volante e diverse squadre dei vigili del fuoco di Biella. Il campo base è stato fissato al campo sportivo di Pralungo dove l'operatore telefonico (Tim) ha rilevato la cellula del suo telefono. In queste ore si stanno attivando anche i volontari della protezione civile e della croce rossa. A dirigere le operazioni la prefettura di Biella.

(Seguono aggiornamenti)