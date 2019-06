Alla guida di un trattore abbatte la segnaletica

E' stato segnalato da alcuni cittadini, alle 20 di ieri sera in via Roppolo a Salussola un uomo, in probabile stato di ubriachezza, che alla guida di un trattore ha abbattuto alcuni cartelli segnaletici stradali. All'arrivo, i carabinieri della stazione di Cavaglià, non sono riusciti ad identificare la persona. Accertamenti in corso.