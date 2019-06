Cade dalla bici e viene investito da un'auto: morto 65enne

La tragedia si è compiuta maetedì 18 giugno intorno alle 16,30, sulla strada provinciale a frazione Falcero di Valle Mosso nel comune di Valdilana. Un ciclista 65enne residente a Cossato, ha perso la vita in seguito alle ferite riportate nell'impatto con un'auto. L'uomo, stava scendendo, in sella alla sua bici da corsa, da Valle Mosso in direzione Cossato quando, dalle prime testimonianze, nelle vicinanze di Motocicli Pasin, avrebbe preso un tombino accentuato e sarebbe stato sbalzato sulla corsia opposta proprio mentre stava sopraggiungendo un'auto. L'impatto è stato fatale, nonostante il ciclista indossasse il caschetto protettivo. Nei minuti successivi sono arrivati, per caso, alcuni ragazzi volontari del pronto soccorso. Insieme all'equipe del 118 hanno tentato per oltre mezz'ora, a turno, la rianimazione. Purtroppo non c'è stato più nulla da fare. I rilievi sono stati effettuati dalla polizia locale di Valdilana (Trivero) mentre della viabilità si sono occupati i carabinieri.