Principio di incendio in un negozio sul corso

Principio di incendio, nella serata di lunedì, in un'attività commerciale di corso Libertà 242. Poco prima demme 20 una squadra della sede centrale del Comando Vigili del Fuoco di Vercelli è intervenuta per mettere in sicurezza l'attività nella quale era ancora presente il titolare che, per fortuna, non ha riportato alcuna conseguenza per l'accaduto. Sul posto è intervenuto anche personale della Polizia per la per la gestione della viabilità.