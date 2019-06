Cane malato scaricato in un sacco tra i rifiuti

Non ce l'ha fatta Noah, cucciolone di poco più di due anni avvelenato domenica ad Asigliano. Purtroppo, come spesso accade, i danni causati dai bocconi avvelenati sono troppo gravi e nemmeno l'intervento tempestivo consente di salvare i poveri animali. Un epilogo che ha lasciato tanta amarezza e rabbia non solo nei proprietari ma anche in tutti coloro che amano gli animali e che, sempre più spesso, non possono proteggere i loro amici da azioni crudeli e sconsiderate. La speranza è che il responsabile di questo brutto episodio possa essere identificato, ma intanto resta alto l'allarme e l'invito a chi ha animali a prestare molta attenzione.

Purtroppo, però, le storie di ordinaria crudeltà nei confronti dei cani si arricchiscono ogni giorno di un capitolo nuovo: un Valsesia, in un sacco abbandonato accanto a una linea ferroviaria in disuso, è stato trovato un vecchio cane malato. Scaricato - vivo - in mezzo ai rifiuti, nonostante le sue gravi condizioni di salute. A soccorrerlo, tentando davvero l'impossibile, sono stati i volontari di Quattro Zampe nel Cuore che l'hanno trasportato a Rovasenda cercando in tutti i modi di aiutarlo. Purtroppo anche Duro, come era stato ribattezzato, non ce l'ha fatta. E' morto nella struttura sanitaria del canile, accudito dai volontari che, amaramente. hanno commentato: "Non è morto in un sacco, ma è comunque morto a causa dell'incuria dell'essere umano che ha avuto la sfortuna di trovare. Ciao Duro, altra vittima di questo mondo sempre più squallido che ci circonda".