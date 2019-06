Una nuova LIM all'Istituto Lagrangia

È stata presentata ufficialmente nel pomeriggio di giovedì 13 giugno 2019 la nuova Lavagna Interattiva Multimediale - nota come LIM - che l’Interact Club di Vercelli, insieme al distretto Interact 2031, ha donato all’istituto di istruzione superiore “L. Lagrangia” di Vercelli.

Il nuovo dispositivo è stato installato nella sede succursale di via Giolito 1, in un’aula destinata anche ad alunni con disturbi specifici dell’apprendimento o con bisogni educativi speciali.

«Spero vivamente che la nuova LIM possa ispirare ed aiutare tutti gli studenti dell’istituto, è un dono pensato dai giovani ragazzi per quelli ancora più giovani - spiega Andrea Giuliani, Rappresentante Distrettuale Interact 2031 - Il mondo moderno, così ricco di opportunità e cambiamenti, deve essere vissuto e affrontato dalle nuove generazioni con le migliori idee, iniziative e tecnologie»

«Questa donazione rinforza sempre di più il legame che c’è tra l’Interact di Vercelli ed le realtà, soprattutto giovanili, del tessuto cittadino - spiega invece Samuele Giatti, Presidente di Interact Vercelli - Nel corso dell’anno abbiamo lavorato molto con i ragazzi e con le scuole, perché è lì che si costruisce il futuro della società. Nel mese di aprile avevamo già proposto alle scuole un percorso di sensibilizzazione sulla qualità dell’informazione attraverso un concorso, che ha visto premiati alcuni ragazzi del liceo scientifico Avogadro. Oggi invece con questo progetto investiamo direttamente in un’istruzione al passo con i tempi e in grado di affrontare le nuove sfide dettate dalla quotidianità»

«Ringrazio l’Interact Vercelli per questo dono che va ad arricchire il nutrito bagaglio tecnologico dell’Istituto, che si integra con il percorso di didattica digitale che abbiamo introdotto negli ultimi anni - afferma il collaboratore vicario del dirigente scolastico, professor Luigi Pelaia - un percorso che cerchiamo di portare avanti nonostante l’esigua disponibilità di risorse finanziarie»

La donazione della LIM chiude ufficiosamente l’anno Interactiano 2018/2019, che ha visto l’Interact Club di Vercelli lavorare in stretta sinergia con il Distretto 2031 e costruire iniziative significative sul territorio. Dalla collaborazione con la Croce Rossa Italiana per la mostra “Cammini di speranza”, fino alle ripetute collaborazioni con Airc (in sinergia con il Distretto 2031) a favore del centro di ricerca oncologica di Candiolo, senza dimenticare il già citato concorso “Uno Sguardo sul Territorio” indirizzato ai ragazzi delle scuole superiori della provincia. L'Interact è un'associazione di club di servizio istituita dal Rotary International per i giovani di età compresa tra i 12 e i 18 anni. Il club di Vercelli è stato fondato nel 1966.