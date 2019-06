Tra fedelissimi e volti nuovi: debutta la giunta Corsaro

“Una squadra motivata, con sensibilità e competenze diverse, unita dalla volontà di fare il bene di Vercelli. Prenderemo subito in mano i dossier più urgenti per studiarli a fondo e cercheremo di migliorare tutto ciò che è migliorabile dei progetti già in corso d'opera”. Prima conferenza stampa per il neo eletto sindaco Andrea Corsaro che chiarisce subito quali saranno le linee da seguire rispetto ai progetti avviati dalla passata amministrazione.

Nessuna decisione impulsiva che possa esporre la città al rischio di finire impelagata in cause legali, nel blocco dei cantieri o in qualche altro pantano burocratico. “Studieremo a fondo i progetti urgenti per la città e, anche per quelli più contestati della passata amministrazione, decideremo solo dopo un'attenta analisi di costi e benefici”, precisa subito Corsaro.

Accanto a lui i nove componenti della giunta che lo affiancheranno nel governo di Vercelli. I nomi sono quelli noti da alcuni giorni così come lo sono, a grandi linee, le deleghe. Dall'esterno, il punto di forza della squadra è senz'altro la presenza di molte persone che hanno esperienza o che hanno dimestichezza (per propria storia professionale) con la macchina comunale e con la pubblica amministrazione. La sfida da affrontare sarà quella di integrare esecutivo e consiglio - scoglio sul quale si erano molte volte infranti i progetti della passata amministrazione.

Il vicesindaco è Massimo Simion, scelta prevedibile in un'amministrazione “a trazione Lega”. A Simion, andranno le Politiche tributarie, le Opere pubbliche e le piscine (uno dei dossier “caldi”).

Poi due fedelissimi che con Corsaro hanno già lavorato nei precedenti dieci anni: Luigi Michelini (super assessore a Bilancio, Partecipate, Appalti) e Ketty Politi che torna alle Politiche sociali. “Il mio primo pensiero – dice, suscitando l'immediato applauso del pubblico – è per Andrea Raineri, un amico al quale ho voluto bene e che nell'ultima parte del suo mandato si è occupato proprio di questo settore”.

A Emanuele Pozzolo, segretario di Fratelli d'Italia, le Politiche giovanili, l'arredo urbano, i parchi, i cimiteri. Tanti settori diversi che l'interessato accomuna in un unico obiettivo politico: “Dare ai vercellesi una città più curata, più pulita e con maggiori opportunità per noi e per i nostri figli. Questo è il nostro obiettivo”.

Maurizio Tascini, già consigliere comunale, diventa assessore all'Edilizia, alla Protezione civile, all'attuazione del Piano regolatore. Nella sua attività professionale si è sempre occupato di pubblica amministrazione e di insediamenti: “Oggi sono onorato di lavorare per mia città”, dice.

Assolutamente nuovi, sullo scenario politico, gli altri componenti della giunta: Gianna Baucero, insegnante, ricercatrice e appassionata storica, andrà a occuparsi di Scuola, Università ed Eventi; Mimmo Sabatino, commerciante, ottiene le deleghe su Manifestazioni, Sport e impianti sportivi; Ombretta Olivetti, coordinatrice delle professioni sanitarie, diventa l'assessore al Personale e infine Patrizia Evangelisti, dipendente della Provincia con esperienza nel settore dell'Edilizia scolastica, avrà le deleghe sull'Ambiente e gli edifici scolastici, ma anche sulla differenziata, il benessere animale e le bonifiche.

Per sé Corsaro tiene, tra le altre cose, la Cultura, gli insediamenti produttivi, la programmazione e le aree strategiche, il commercio e la Polizia locale.

Piscina, area Pip, edilizia scolastica e manutenzione di verde e arredo urbano sono tra le priorità da esaminare. E poi si lavora per offrire un calendario di eventi estivi per chi resta in città. Interventi - piccoli e grandi - che devono però fare i conti con un bilancio già approvato dai precedessori e con molti fondi già vincolati. La prima ricognizione contabile, dunque, sarà per verificare gli spazi di manovra per i prossimi mesi.

Ecco di seguito le deleghe e gli incarichi dettagliati di ciascun assessore.

MASSIMO SIMION – Vicesindaco e Assessore alle Opere Pubbliche – Politiche Tributarie – Controllo di Gestione In tale ambito si considerano comprese le seguenti attività: Politiche Tributarie e di lotta all’evasione – Opere Pubbliche – Piscine Comunali – Controllo di Gestione – Sistemi informatici e statistici

CATERINA POLITI – Assessore alle Politiche Sociali In tale ambito si considerano comprese le seguenti attività: Assistenza sociale – Strutture Residenziali - Servizi alla Persona – Politiche Sociali con riferimento alla deviazione sociale giovanile – Servizi di Prevenzione e Riabilitazione – Politiche Sociali con riferimento Infanzia - Minori – Politiche di Pari Opportunità femminili – Politiche per gli anziani – Politiche per la Famiglia – Mediazione Familiare – Rapporti con Volontariato – Manifestazioni carnevalesche

LUIGI MICHELINI – Assessore al Bilancio – Partecipazioni Societarie - Appalti In tale ambito si considerano comprese le seguenti attività: Bilancio e Gestione Economica e Finanziaria – Gestione del Bilancio – Provveditorato ed Economato – Patrimonio – Partecipazioni Societarie – Appalti – Aspetti Contrattuali con Aziende di pubblici servizi e Servizio Idrico Integrato - Affari Legali

EMANUELE POZZOLO – Assessore alle Politiche Giovanili – Decoro Urbano – Cimiteri – Parchi e Giardini In tale ambito si considerano comprese le seguenti attività: Politiche Giovanili – Realizzazione progetti di innovazione tecnologica - Formazione Professionale - Decoro Urbano – Arredo Urbano – Vigilanza sugli adempimenti dei contratti di servizio – Trasporti Pubblici e Mobilità – Parcheggi – Cimiteri – Rapporti con il Consiglio Comunale - Contratto verde – Valorizzazione dell’Ambiente – Parchi e Giardini – Servizi, tutela ambientale del verde.

GIOVANNA BAUCERO – Assessore all’Istruzione – Universita’ – Rapporti con Enti Culturali e Turismo In tale ambito si considerano comprese le seguenti attività: Rapporti con Enti e Associazioni Culturali – Istruzione – Scuola e servizi relativi – Orientamento scolastico – Assistenza Scolastica – Valorizzazione e Patrimonio Artistico – Relazioni con Università – Rapporti con Scuola Vallotti – Biblioteca –Eventi Culturali – Turismo – Promozione Turistica - Turismo Sociale – Gemellaggi.

PATRIZIA EVANGELISTI – Assessore all’Ambiente – Manutenzione Edilizia Scolastica e Gestione Patrimonio Abitativo Comunale In tale ambito si considerano comprese le seguenti attività: Manutenzione Edilizia Scolastica – Gestione Patrimonio Abitativo Comunale - Sgombero Neve – Illuminazione pubblica – Cultura della raccolta differenziata e Politiche ambientali – Tutela Ambiente – Bonifiche – Tutela benessere animale.

DOMENICO SABATINO – Assessore allo Sport, Eventi e Manifestazioni In tale ambito si considerano comprese le seguenti attività: Sport – Stadi – palestre e impianti sportivi – eventi sportivi; Manifestazioni – Fiere, Mercati e tutela del consumatore

MAURIZIO TASCINI – Assessore all’Edilizia – Protezione Civile In tale ambito si considerano comprese le seguenti attività: Attuazione PRGC e strumenti urbanistici esecutivi - Sportello Unico Edilizia Privata (SUEP) – Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) – Rapporti con associazioni di categoria – Regolamenti attuativi norme edilizie – Protezione civile

OMBRETTA OLIVETTI – Assessore al Personale In tale ambito si considerano comprese le seguenti attività: Politiche del Personale – Organizzazione e innovazione – Servizi al cittadino – Formazione Risorse Umane.

ANDREA CORSARO – Sindaco. Sviluppo Economico, Promozione della Città, Politiche Occupazionali, Insediamenti Produttivi, Programmazione e Pianificazione Urbanistica, Sviluppo del Territorio, Riqualificazione Territoriale, Programmazione e Progettazione Strategica, Agenda Urbana – SUSI, Attività Culturali e Sistema Museale, Commercio, Affari Generali, Ordine e Sicurezza Pubblica, Polizia Municipale – Area Caserma Garrone