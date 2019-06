Scontro tra due vetture: ferito un anziano

Due ottantenni sono rimasti coinvolti in un incidente stradale avvenuto intorno alle 12,20 a Stroppiana, sulla provinciale 31, all'altezza dell'incrocio per Pertengo. Uno dei mezzi, un pickup, si è ribaltato ma conducente è rimasto praticamente illeso; l'80enne che era bordo dell'altro auto, invece, è stato portato all'ospedale di Vercelli in codice giallo. Sul posto, per i soccorsi, sono intervenuti i mezzi del 118 e le forze dell'ordine che si occuperanno di accertare la dinamica dell'incidente.