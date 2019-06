E' di nuovo allarme per i "bocconi" killer

E' allarme bocconi killer ad Asigliano: nella giornata di domenica un cane è stato avvelenato con un boccone di cibo misto a veleno per topi. Il brutto episodio, segnalato dal sindaco Carolina Ferraris, è avvenuto nella zona di via Mazzini. "Attualmente il servizio veterinario sta monitorando l'animale coinvolto da questa vergognosa vicenda - spiega il sindaco in un post pubblicato su Facebook -. Non si escludono problemi anche ad altri esemplari ed è evidente che i proprietari probabilmente sporgeranno denuncia in modo da indagare sull'accaduto". Cos', sperando che il povera cane coinvolto vittima del boccone se la possa cavare, la raccomandazione ai residenti è di fare attenzione e l'appello rivolto ai cittadini è quello di segnalare eventuali abbandoni di cibo. "Questi atti vergognosi sono da condannare fermamente", è la conclusione del sindaco, condivisa da moltissimi residenti.