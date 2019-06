Sant'Andrea, un successo le visite organizzate da La Rete

Weekend strepitoso per la Basilica di Sant’Andrea: 350 persone hanno partecipato alle visite guidate, gratuite per i cittadini ("e per il Comune" sottolineano i volontari) organizzate da La Rete e corredate dalla presentazione di quattro dvd che raccontano come mai prima la storia del grande gioiello medievale vercellese.

Ad accogliere i 350 visitatori, è stato uno team di 20 accompagnatori ed esperti. Un lavoro particolarmente apprezzato, così come le decine di dvd distribuiti in offerta: Storia, Architettura, Religione nella Basilica, e pure un Dvd dedicato ai bambini. "Un lavoro mai fatto prima da nessuno", sottolineano da La Rete.

Domenica mattina, in accordo col Rettorato, è stata celebrata la messa in suffragio dedicata a Guala Bicchieri, il cardinale che regalò alla città questo splendido gioiello e una infinita altra quantità di beni.

“Come ci è stato richiesto da tanti cittadini faremo il bis”, promette Maurizio Roccato a nome di tutti i volontari.