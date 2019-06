Parco giochi rinnovato. "Però basta con gli atti vandalici"

Il Comune investe per rinnovare il parco giorni e il sindaco chiede ai cittadini: "Basta con gli atti vandalici".

Accade a Borgo d'Ale, dove, con un post diffuso attraverso il profilo sociale dell'amministrazione, il primo cittadino, Pier Mauro Andorno, illustra nel dettaglio i lavori di "recupero e messa in sicurezza" dell'area comunale "Parco Giochi Acquedotto” di via Ivrea.

"Dopo avere eseguito la sistemazione e rinforzo delle recinzioni e nuovi cancelli e cancelletti - spiega il sindaco -, e realizzata la nuova illuminazione pubblica a led di tutta l’area, che ricordiamo è video sorvegliata, oggi si sono conclusi i lavori di formazione di griglie, canalette e tubazioni di scolo delle acque meteoriche dell’area da basket e pallavolo, in modo tale che nei prossimi giorni verrà fatta la nuova pavimentazione finale, tale da rendere nuovamente agibile il campo".

Nell'area è stato fatto il secondo taglio erba e sono stati sistemati i giochi con nuovo fondo antitrauma.

"I lavori che vengono svolti – aggiunge Andorno - a giusta conservazione del patrimonio pubblico comunale comportano un impegno finanziario non indifferente e sono fatti a favore di tutta la nostra comunità, in particolare dei giovani dai più piccoli ai più grandicelli e, perché no, dei loro genitori, nonni, parenti ed amici tutti. Per questo, a loro favore, chiediamo gentilmente solamente rispetto della cosa pubblica e dell’ambiente; chiediamo che non avvengano più atti vandalici a dispetto dei sacrifici di tutti i cittadini, per far si che tutti ne possano trarre giovamento".

Per rendere più sicura l'area, si provvederà anche all'automazione del cancello d'ingresso e alla manutenzione del prefabbricato di servizio.

"Ringraziamo tutti per la collaborazione - conclude il sindaco - perché così possiamo avere un paese migliore". Chissà se il suo appello verrà ascoltato.