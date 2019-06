Dramma in montagna: muore un pensionato di Cossato

Tragedia in montagna. Nella giornata di domenica un escursionista di 71 anni è morto, probabilmente a causa di un malore, su una pista forestale nei pressi di San Giacomo, regione del comune di Andrate, nel Torinese. L'uomo, residente a Cossato, era uscito per una passeggiata pomeridiana prima di sentirsi male.

Allertato immediatamente, il Soccorso alpino è arrivato con l'elisoccorso nella zona situata a 1250 metri di altitudine, insieme al medico del 118, ma per l'uomo non c'era più nulla da fare. Dalle prime informazioni, il pensionato, del quale non sono state rese note le generalità, non era solo.

Ora la salma è stata affidata ai carabinieri che si stanno occupando dei rilievi e ricostruendo l'accaduto.