Prende per il collo il barista che reagisce con lo spray urticante

Reazione inaspettata ma efficace di un barista dopo esser stato aggredito da un avventore del locale di via Mazzini a Cossato. Alle 17,20 di ieri 14 giugno il cliente, dopo aver bevuto due birre senza pagarle, ne ha pretesa una terza. Il barista, a quel punto, si è rifiutato di servirgliela. L'uomo si è inalberato e dopo aver tentato di saltare aldilà del bancone, è riuscito a prendere per il collo il barman 44enne, residente a Cossato. La reazione del commerciante non si è fatta attendere: ha preso la bomboletta di spray urticante e l'ha spruzzata in faccia all'aggressore che è scappato insieme al suo cane. Poi ha avvertito i carabinieri che ora stanno indagando per identificare l'avventore.