Due motociclisti torinesi muoiono negli Stati Uniti

Due torinesi sono morti in un terribile incidente avvenuto ieri mattina sulle strade della Florida, negli Stati Uniti. I due erano a bordo della loro Harley Davidson quando hanno perso il controllo della moto a causa di un improvviso rallentamento in autostrada - dovuto a una altro incidente - e sono caduti a terra: lì sono stati travolti da un tir che sopraggiungeva in velocità. Le vittime sono Bruno Di Cosimo, 55 anni, e Francesco Vitagliano. L'autista, un 66enne di Launderhill, ha raccontato ai media locali di aver provato ad evitarli ma di non esserci riuscito. Sull'accaduto indaga la polizia stradale di Ocala.