Malore in quota, salvato dal Soccorso Alpino

A causa di un malore è rimasto bloccato nei pressi del Mombarone. L'episodio è accaduto nel primo pomeriggio di oggi, 15 giugno. L'allarme al Soccorso Alpino è arrivato intorno alle 14,30 dopo che gli operatori dell'elisoccorso del 118 hamno comunicato la propria impossibilità di raggiungere l'escursionista a causa della nebbia. Circa una dozzina di uomini del Soccorso sono saliti fino al Bric Paglie, in territorio di Graglia, a circa 1750 metri di altitudine per soccorrere l'uomo, che è stato ricoverato sulla barella trasportata in spalla dai tecnici fino a quota 1400. Il Soccorso Alpino lo ha poi trasportato nel piazzale della Bossola di Netro per il passaggio in ambulanza, che lo ha accompagnato in ospedale. Al momento non sono note le sue condizioni.