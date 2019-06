Crolla il cornicione dal tetto di un condominio - le foto

Solo il caso e l'ora notturna hanno evitato gravi danni dopo il crollo, avvenuto nella notte a Santhià, di circa 15 metri di spiovente di un tetto.

Calce e mattoni si sono staccati dal tetto di una palazzina di tre piani di corso Sant'Ignazio 33, schiantandosi in parte su un terrazzizo e in gran parte al suolo. Per fortuna nessuna auto era parcheggiata in strada e nessuno stava passando (anche per via dell'ora, intorno alle 4,30 del mattino di sabato).

Sul posto, per la messa in sicurezza dell'area, è intervenuta una squadra del distaccamento volontario di Santhià (Comando provinciale di Vercelli): il crollo strutturale dello spiovente ha interessato una porzione di circa 15 metri di lunghezza per 80 centimetri di profondità. Al termine delle operazioni, la zona sottostante è stata delimitata in attesa della sistemazione dell'edificio.