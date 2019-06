Litiga con il vicino e spuntano armi non denunciate

I carabinieri della Stazione di Robbio Lomellina hanno denunciato un pensionato 60enne novarese, residente a Robbio, per i reati di omessa denuncia di armi e detenzione abusiva di armi. I militari operanti, sono infatti intervenuti per una lite scaturita per contese di confine tra l'uomo e un 47enne nato a Milano, pregiudicato residente nella stessa abitazione, che ha continuato a protrarsi nonostante il loro arrivo con pesanti minacce. Visti gli animi particolarmente caldi, i carabinieri hanno ritenuto opportuno procedere al ritiro cautelativo delle armi di cui il novarese risultava in possesso. Ma nella circostanza, gli ulteriori accertamenti hanno consentito di accertare che oltre a quelle regolarmente detenute e denunciate, erano presenti anche ulteriori armi e munizioni mai comunicate e regolarizzate all’autorità di pubblica sicurezza.