Kiwanis: serata di chiusura alla Caserma Scalise

Riceviamo e pubblichiamo.

La serata di chiusura delle attività del Kiwanis Vercelli prima della pausa estiva ha visto il Club ospite della Caserma Aldo Maria Scalise, grazie alla squisita gentilezza del Comandante del Reggimento Artiglieria a cavallo, colonnello Maurizio Taffuri e di tutti gli uomini del suo reggimento.

Dopo aver accolto i presenti nella prestigiosa “sala dei Colonnelli”, Taffuri ha intrattenuto i presenti raccontando la storia della Caserma, anche con l’ausilio di alcuni filmati e documenti fotografici, infarcendo il tutto di aneddoti e dati storici di notevole interesse.

Successivamente si è tenuto una visita guidata ne locali della Scalise, visita durante quale si è apprezzato in modo particolare tutto l’aspetto relativo alle novità di tipo infrastrutturale e logistico che si stanno portando avanti con cura ed entusiasmo da parte di tutti, sempre ben descritte con cura dei dettagli dal comandante.

La serata si è conclusa con una cena nelle splendide sale del Circolo Ufficiali, al termine della quale il presidente del Kiwanis Paolo Bello, insieme alla luogotenente Rachelina Orsani, ha rinnovato i ringraziamenti al colonnello Taffuri per la splendida opportunità concessa, unitamente al tenente colonnello Paolo Grisorio e a tutti gli ufficiali presenti in sala, dando l’appuntamento ai soci per la ripresa delle attività del club nel mese di settembre, dove tra le altre cose sono già in programma una serie di services benefici destinati ai bambini e a una importante associazione di volontariato del territorio.