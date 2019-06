Ascom Vercelli in udienza dal Papa

La delegazione Ascom Confcommercio di Vercelli sarà in udienza dal papa il 26 giugno alle 9,30 in sala Nervi In Vaticano.

“Circa un anno fa - spiegano da Ascom - in riunione con la delegazione Ascom di Vercelli presieduta da Angelo Santarella si era pensato di andare in udienza da Papa Francesco. Ora questo progetto si è concretizzato e porteremo al Santo Padre alcuni doni tra cui una fedele riproduzione del rosone di Sant’Andrea fatto a mano dalla Gioielleria Ambrosini, un libro per commemorare gli 800 anni della Basilica Sant’Andrea del vercellese Roberto Casazza, un volume su Vercelli di Andrea Cherchi e il nostro riso".

Per i commercianti dell’Ascom di Vercelli e per i loro familiari (circa 120 persone) è un'occasione unica per incontrare il Santo Padre che ha promesso tramite il suo prefetto di nominare il gruppo e farlo avvicinare per qualche foto di rito. Palese dunque la soddisfazione da parte del presidente Antonio Bisceglia e del direttore, Andrea Barasolo. "Chi volesse ancora partecipare i biglietti sono gratuiti ma limitati, per cui se interessati alla visita potete contattare è opportuno contattare il presidente di Federmoda Ascom, Mimmo Sabatino.