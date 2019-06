Prevenire l'ictus: iniziativa del Rotary Gattinara - video

Campagna di informazione promossa dal Rotary Club Gattinara per riconoscere in modo precoce i sintomi dell’ictus. L'appuntamento, cui aderiscono l'Asl di Vercelli e la Città di Gattinara, punta a informare la popolazione su che cos’è, come si riconosce, come si interviene e come si previene per evitare che questa patologia possa creare danni irreversibili o portare addirittura alla morte.

Sabato 15 giugno, dalle 9,30, è in programma un incontro aperto alla popolazione: appuntamento a Villa Paolotti di Gattinara.