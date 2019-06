"Rischio soffocamento per i bimbi", Aldi richiama giochi impilabili a incastro

Aldì invita a non utilizzare l'articolo "Giochi impilabili e a incastro" del marchio "Playtive junior" e con il numero di modello HG04414 (versione 11/2018). «Il nostro fornitore U. Leinss GmbH segnala che potrebbero, in rari casi, staccarsi dei piccoli pezzi dal prodotto. Il giocattolo non deve essere utilizzato in quanto sussiste il rischio di soffocamento. A scopo precauzionale per la tutela dei clienti, procediamo, insieme al fornitore U. Leinss GmbH, al richiamo dei modelli "Costruzione", "Anelli a incastro" e "Prato dei fiori". Ulteriori modelli non sono coinvolti. Il prodotto può essere restituito in qualsiasi filiale ALDI. Il prodotto è stato in vendita nelle filiali ALDI per un periodo limitato. La vendita del prodotto è stata tempestivamente interrotta. Per eventuali richieste e chiarimenti è stato messo a disposizione, da parte del fornitore, il seguente numero telefonico: 0049 711 974 616 14 (Lun - Sab 8:00 - 20:00)», scrive il discounter in una nota.

"Aldì - evidenzia Giovanni D'Agata presidente dello “Sportello dei Diritti” - sta attualmente svolgendo un'azione di richiamo dell'articolo in questione e invita tutti i clienti a rispettare il ritiro e a interrompere l'uso del giocattolo. Il prodotto può essere restituito in tutti i punti vendita Aldì".

La nota aziendale precisa che il prezzo di acquisto verrà rimborsato, anche senza presentazione dello scontrino.