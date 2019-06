"Traditi" dai navigatori: camion si incastrano nelle stradine

Mappe non aggiornate o semplicemente problematiche su navigatori satellitari hanno causato alcune problematiche, in questi ultimi giorni, aI camionisti. Il 12 giugno alle 16,30 un autoarticolato è rimasto incastrato in strada Rovella a Valle Mosso nel comune di Valdilana. Il mezzo condotto da un autista lettone, ha imboccato una strada secondaria rimanendo incastrato. I carabinieri lo hanno poi aiutato a riprendere la via principale.

L'altra sera alle 23,10 è stata la volta di un camionista ucraino che, alla guida di un mezzo pesante, ha imboccato la strada che da Caprile conduce a Crevacuore. Anche in questo caso le misure del mezzo erano troppo grandi rispetto ad alcuni punti.

Sempre in tema di problematiche ai camion, ieri alle 17, i carabinieri sono dovuti intervenire sulla strada regionale 230 a Massazza per un autotreno incastrato dai fili del telefono. L'autista è un biellese di 47 anni, residente ai confine del vercellese. La probabile strada sconnessa e la poca altezza dei fili hanno causato il problema.