Persiana pericolante rimossa dai Vigili del Fuoco "scalatori"

Ha destato curiosità e attenzione dei passanti l'intervento dei Vigili del Fuoco che, poco prima delle 12, sono stati chiamati per mettere in sicurezza un tratto di corso Libertà. All'altezza del civico 64 una persiana si era staccata, probabilmente per una folata di vento, e, dopo aver sbattuto contro il muro, era rimasta pericolosamente in equilibrio tra muro e grondaia, rischiando di precipitare sulla strada sottostante. Utilizzando tecniche del soccorso Speleo Alpino Fluviale, il personale si è calato dalla finestra raggiungendo e portando a terra la persiana. La strada sottostante è stata interdetta al transito dagli agenti della Polizia locale intervenuti a supporto.