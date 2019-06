Un motociclista è rimasto ferito, nel pomeriggio di venerdì, mentre percorreva la bretella Stroppiana - Santhià.

Per cause ancora da accertare, poco dopo il casello di Vercelli Ovest, il motociclista ha perso il controllo del mezzo finendo rovinosamente a terra.

Soccorso dai mezzi di 118, è stato portato in ospedale in codice giallo: per fortuna non sarebbe dunque in pericolo di vita.