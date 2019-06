Proteggersi dalle zanzare: consigli utili

Il clima incerto degli ultimi giorni ha visto anche l’arrivo della prima ondata di caldo, con temperature che hanno superato i 30 gradi. Ma se da un lato la bella stagione farà felici tante persone, dall’altro ecco che ricomincia l’incubo delle zanzare, in grado di “disturbare” le giornate e le nottate a milioni di italiani. Come prepararsi? Ecco i consigli di Anticimex, azienda internazionale specializzata nel Pest Management e nei servizi di igiene ambientale, offre alcuni consigli utili per limitare l'invasione. Tra questi evitare l'accumulo di acqua in contenitori esterni (vasi da fiori, bottiglie e altri contenitori che possono contenere l'acqua) per impedire che diventino terreno fertile per le zanzare; coprire i serbatoi di stoccaggio dell’acqua per uso domestico in modo che le zanzare non possano entrarci; non accumulare i rifiuti, ma buttarli via in sacchetti chiusi conservati in bidoni della spazzatura coperti; svuotare periodicamente scarichi che possono causare ristagni d'acqua. Ovviamente, per proteggere gli ambienti interni alla casa, una delle prime mosse da fare è installare le zanzariere.