Bye bye scuole elementari: inizia una nuova avventura

Sono passati a salutarmi in Biblioteca, uno degli ultimi giorni di scuola. Erano i ragazzi della quinta C, accompagnati dall’insegnante Mimma De Leo e dall’insegnante di sostegno Silvia Alberti: da settembre entreranno alle medie, per iniziare un nuovo percorso scolastico, di amicizie e di apprendimento, ma sono certa che questi ragazzi sono attrezzati per affrontare in modo autonomo l’alternarsi delle materie, proposte da docenti diversi. Nei cinque anni delle scuole elementari hanno appreso un metodo, imparato a ragionare e a costruire un discorso, cioè si sono dotati degli strumenti adatti per crescere. Non mi resta che formulare i migliori auguri, sperando di rivederli in Biblioteca per ricerche, ma soprattutto come lettori che sono stati contagiati dal piacere di leggere.