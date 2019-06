Cinque appuntamenti con la salute

Il Comune di Gattinara in collaborazione con lo studio Paolo Miglio organizza dal 14 giugno al 12 luglio un ciclo di conferenze di natura medica. Cinque incontri informativi serali, con inizio alle ore 21, rivolti alla cittadinanza per promuovere salute e prevenzione: l'appuntamento è nella sala conferenze di Villa Paolotti.

Venerdì 14 giugno Marco Russo Cuffaro, specialista di oculistica, affronterà le patologie più frequenti negli anziani e nei bambini e le maculopatie e il glaucoma.

Il secondo appuntamento è fissato per venerdì 21 giugno: Gabriella Ballerini, specialista in ortopedia, tratterà delle patologie dell’età evolutiva.

Venerdì 28 giugno, Francesco Boraso, radiologo, spiegherà i molteplici volti della terapia del dolore e delle tecniche infiltrative.

Venerdì 5 luglio, Jacopo Lavezzi illustrerà le patologie del piede e dell’avampiede.

Infine, venerdì 12 luglio Paolo Pella, dermatologo, parlerà della psoriasi, delle dermatiti atopiche e delle patologie dermatologiche dell’anziano.

Durante le serate sarà possibile porre i propri quesiti ed avere una risposta immediata.

«L’iniziativa – spiega il sindaco Daniele Baglione – è stata realizzata grazie alla collaborazione dello studio Paolo Miglio, ed è stata ideata per dare informazioni corrette ai cittadini e, soprattutto, per educare a una prevenzione della salute basata su corretti stili di vita con l’intento di contribuire a ridurre i costi sociali di molte malattie. Un grazie quindi a Paolo Miglio e a tutti i medici che hanno dato la propria disponibilità per concretizzare questo ciclo di conferenze di grande interesse».

Le conferenze, aperte a tutta la popolazione sono totalmente gratuite e si terranno nella sala convegni di Villa Paolotti alle 21.