Ecco la seconda edizione di Oropa Trail

Dopo il successo della prima edizione, anche quest’anno si rinnova l’appuntamento ad Oropa per gli appassionati di trail: sabato 7 settembre 2019 avrà luogo la seconda edizione di Oropa Trail, pensata con l’intento di mettere in risalto, a tutti gli amanti della montagna, la Conca di Oropa da Nord, Ovest a Est ed il Santuario. Oropa Trail è stata inserita come settima gara nel calendario del “Tour Trail Vda”, prestigioso circuito valdostano di trail e ultratrail.

La competizione si presta per far conoscere una delle aree biellesi più rinomate e fare risaltare il gesto atletico dei partecipanti, prevedendo più passaggi visibili al pubblico, con la possibilità di tifare ed essere vicini ai concorrenti in gara. Oropa Trail si prefigge di unire gli appassionati di montagna in una gara immersa nella natura, tra i Sacri Monti di Oropa (patrimonio dell’Unesco dal 2003) alla scoperta di panorami mozzafiato. I percorsi previsti sono tre: non agonistico e camminata nord walking (10 km), corto agonistico (24.20 km D+ 1420) e lungo agonistico (36 km D+ 2220), con partenza dal piazzale Busancano, a nord del Santuario, nelle immediate vicinanze della partenza della funivia e adiacente al pattinaggio.

Lo scorso anno, i due percorsi competitivi sono stati vinti da:

- Mattia Colella Alpine Runners Vda e Giulia Magnesa Atl Casone Noceto (lungo 36 km);

- Tirone Filippo Delta Spedizioni e Marcella Belletti Esprint Fitness Biella (corto 24 km).

Da pochi giorni sono aperte le iscrizioni: sul sito www.oropatrail.it troverete, all’interno della voce “iscrizioni”, il link per poter procedere con le registrazioni online (ad un prezzo agevolato entro il 05/09/2019).