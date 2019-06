"Play 4 Fun": all'Isola basket e solidarietà

Torna “Play 4 Fun” domenica 16 giugno al Rione Isola. Dalle 15 alle 20, nell'area di basket del piazzale di via Trento, intitolata a Valerio Bassi e Alberto Bellan, è in programma una giornata di sport e solidarietà organizzata dal gruppo Amici di Ieio, dalla Parrocchia di Sant'Antonio, dal Comitato Rione Isola, con l'appoggio del Comune e di vari sostenitori.

Il torneo di basket, con gare 3 contro 3, è finalizzato alla raccolta di fondi per l'acquisto di un furgone per il trasporto gratuito dei disabili. Una nuova iniziativa in memoria di Ieio Bassi che sarà ricordato, insieme ad Alberto Bellan, nel corso della messa celebrata alle 11 al campo di basket. Al termine, panissa per tutti e, dalle 15, via al torneo.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare i numeri 333.9621047; 340.2506311 oppure 346.4118864.