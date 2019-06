Inizia mercoledì il "Corsaro ter"

Mercoledì alle 16 è in programma la proclamazione degl nuovo sindaco. Inizia ufficialmente, dunque, il terzo mandato di Andrea Corsaro alla guida di Vercelli. Un vero e proprio record per la città. Da mercoledì Corsaro avrà poi 30 giorni per convocare e fare insediare il nuovo consiglio Comunale che, in attesa delle nomine degli assessori (che dovranno dimettersi da consiglieri comunali facendo subentrare altri colleghi), sarà composto da:

Maggioranza

Lega Salvini 12 consiglieri: Alessandro Stecco, Maurizio Tascini, Massimo Simion, Gian Carlo Locarni, Ombretta Oolivetti, Romano Lavarino, Giovanni Fortuna, Francesco D'Acierno, Patrizia Evangelisti, Francesco Iacoi, Pier Carla Camoriano, Martina Locca.

Forza Italia 5 consiglieri: Carlo Riva Vercellotti, Gianna Baucero, Domenico Sabatino, Jose Saggia, Antonio Prencipe.

Fratelli d'Italia 3 consiglieri: Stefano Pasquino, Martina Miazzone, Giuseppe Cannata.

Minoranza

Partito Democratico 5 consiglieri: Maura Forte, Alberto Fragapane, Manuela Naso, Michele Cressano, Carlo Nulli Rosso.

Vercelli con Maura Forte 1 consigliere: Andrea Coppo.

Voltiamo Pagina 2 consiglieri: Paolo Campominosi, Andrea Conte.

Uniti di vince 1 consigliere Roberto Scheda.

SiAmo Vercelli 2 consiglieri: Alberto Perfumo, Renata Torazzo.

Movimento 5 Stelle 1 consigliere: Michelangelo Catricalà.

E' invece stato convocato per il primo luglio l'insediamento del Consiglio Regionale: in settimana il neo presidente Alberto Cirio dovrebbe chiudere la lista degli assessori. Tra i nomi che circolano anche quelli di due dei quattro consiglieri regionali vercellesi eletti.