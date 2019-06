Torneo Ugi: il tennis si fa solidale e azzera le bollette

Si è svolto con ampio successo di partecipazione e pubblico, nel periodo compreso tra il 20 Maggio e l’8 Giugno scorsi, il grande Torneo di Tennis di Doppio Femminile e di Doppio Misto promosso dall’Ugi – Unione Genitori Italiani - presso il rinomato Circolo ‘Monviso Sporting Club’ a in Corso Canonico Giuseppe Allamano 25 a Grugliasco (al confine esatto con Torino).

Una kermesse che, ogni anno, registra un numero crescente di affezionati e partecipanti: basti pensare che, nel 2018, i concorrenti nelle due predette categorie di gara sono stati ben 160 (che, come anche nel 2019, hanno contribuito tutti con una generosa offerta libera elargita a titolo d’iscrizione).

Sabato 15 Giugno alle ore 11.00, invece, avrà luogo, seguita da un gradevole rinfresco offerto dall’Organizzazione (al cui interno figura anche Silvia Ferrera, atleta e Membro dell’Ugi), la grande cerimonia conclusiva dell’evento, cui sono attesi ospiti di prim’ordine: tra cui anche il Sindaco di Torino, Chiara Appendino, da sempre attenta, come donna e come rappresentante delle istituzioni, alle molteplici attività legate al mondo Ugi.

E, con lei, sempre in prima linea anche Silvana Bertola, quale Socio Fondatore della storica Onlus, nonché Angelo Sidoti, Consigliere di Amministrazione di ‘uBroker Srl’, la Multiutilities Company torinese titolare di ‘Zero’, il primo social utility network della storia in grado di azzerare le bollette di luce e gas, Canone Rai e accise incluse.

“Felice di sostenere, con il nostro contributo, finalità primarie quali il Progetto Estate ragazzi a favore di bambini e ragazzi fuori terapia oncoematologica, per la partecipazione degli stessi ad attività sportive e riabilitative da svolgere durante l’anno scolastico. E, con questo, anche l’assegnazione di un aiuto economico concreto destinato a Casa UGI, la Casa Accoglienza torinese dove ospitiamo gratuitamente i bambini/ragazzi malati di tumore e le loro famiglie”, spiega l’Ing. Cristiano Bilucaglia, Presidente di ‘uBroker Srl’ (già eletto ‘Imprenditore dell’anno’ ), professionista d’impresa e altrettanto generoso benefattore sempre pronto a partecipare in prima persona a lodevoli iniziative a favore delle attività sociali e di sviluppo del territorio italiano.