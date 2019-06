"Il mio impegno per la città continua dai banchi dell'opposizione"

Riceviamo e pubblichiamo.

Al termine di una campagna elettorale che non ha certo brillato per l’attenzione ai programmi e per lo stile, desidero ringraziare i Vercellesi che hanno ritenuto di scegliere il mio nome al ballottaggio di ieri. A loro, come a tutta la Città che ho avuto l’onore di servire in questo quinquennio, garantisco la continuità del mio impegno sin da ora in un’opposizione costruttiva volta esclusivamente al bene di Vercelli.

Unisco nei ringraziamenti tutti i componenti delle liste che mi hanno fiancheggiata, i collaboratori, i volontari che a qualsiasi titolo si sono impegnati in questa competizione elettorale e le Donne che mi hanno sostenuta a fronte di attacchi che nulla hanno a che vedere con la Politica e la buona Amministrazione della Città.

Formulo gli auguri di buon lavoro all’Amministrazione comunale entrante e a tutti i Consiglieri auspicando che il confronto civile e il rispetto dei ruoli, pur nell’ambito di una sana dialettica politica che costituisce l’asse portante della Democrazia, rimangano la stella polare di coloro che hanno ricevuto delega a rappresentare i cittadini.