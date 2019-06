Si incendia auto in riparazione: gravemente ferito un meccanico

L'auto sulla quale stanno lavorando prende fuoco all'improvviso e uno dei meccanici rimane gravemente ustionato. È accaduto questa mattina a Romentino, in un’officina in via Sant’Antonio da Padova 2. A incendiarsi, per cause al vaglio delle forze dell'ordine, è stata un’autovettura in riparazione. Nel rogo è rimasto coinvolto uno dei due figli del titolare dell’officina. Sarebbe rimasta ferita anche un’altra persona. Sul posto sono arrivati rapidamente i vigili del fuoco e un’ambulanza del 118. Il ferito, ustionato alle braccia, è stato portato all’ospedale Maggiore in codice rosso.