Un grande murale carico di affetto per la città

"La bellezza salverà il mondo". E' il messaggio che i ragazzi di Santhià hanno affidato al grande murale inaugurato sabato in piazza Zapelloni a Santhià.

L’opera è stata realizzata dai ragazzi delle scuole medie, affiancati dagli artisti professionisti dell’Associazione torinese “Il cerchio e le gocce”. Ora la piazza del mercato è molto più accogliente e colorata. Il progetto di abbellimento è frutto del lavoro di quest’anno del Consiglio Comunale dei Ragazzi, animato dall’Associazione Itaca e supportato dall’assessore Mattia Beccaro.

Lungo 30 metri per 2,30 metri di altezza per una superficie totale di 69 metri quadrati, il murale rappresenta i messaggi positivi che i ragazzi hanno voluto per loro la città, come sottolineato dal sindaco Angelo Cappuccio.

Durante l’inaugurazione, i ragazzi e i cittadini intervenuti, hanno realizzato un grande striscione, firmato da tutti, citando Dostoevskij: “la bellezza salverà il mondo!”

Nel corso della giornata, i ragazzi, coadiuvati dagli operatori di Itaca Marika De Domenico e Gabriele Cortella, hanno coinvolto tutti in molte attività, tra cui una gara di disegni, un corso su come risolvere il Cubo di Rubik e una successiva gara, lo scambia libri e una mostra su Leonardo.

Dopo l’inaugurazione, i Soci Coop hanno offerto un aperitivo a tutti.