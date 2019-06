Federico Bodo: «Mia sorella nulla c'entra con +Europa»

Gentile Direttore,

In merito alle affermazioni e ai fatti inerenti le parole di Giulia Bodo, mia sorella, tengo a sottolineare come la stessa non parli né a nome mio, né a nome del Partito che in sede locale rappresento. Trovo fuorvianti i titoli che declamano augurio di morte a chicchessia, ma tengo ad evidenziare come la nostra campagna elettorale si sia distinta per correttezza, focus sul merito degli argomenti e assoluta assenza di riferimenti personali. Questo è il nostro movimento e questo rimane il mio intento come Coordinatore del Gruppo Più Europa Vercelli.

Personalmente, infine, ogni parte politica può dimostrare la mia correttezza ed il rispetto doveroso per chiunque si occupi di politica e gestione della Cosa Pubblica che ho messo in campo fin dal primo momento in cui ho deciso di occuparmi di politica. Chi afferma il contrario mente sapendo di mentire.

Auguro il meglio ai concorrenti per la fascia tricolore oggi. Federico Bodo – Coordinatore Gruppo Più Europa Vercelli



Dal momento che non tutti leggono facebook e non tutti sanno cos'è successo riportiamo lo scambio di battute che c'è stato tra Paolo Tiramani e Giulia Bodo. Ecco qua (VEDI ANCHE SOTTO NELLA FOTO).