Motociclista trovato morto sul Mottarone

Tragedia sul Mottarone, montagna tra Novarese e Vco molto frequentata dai motociclisti. Nel pomeriggio di sabato è stato ritrovato il corpo senza vita di un 30enne motociclista. Al momento le sue generalità non sono state divulgate così come sono in corso accertamenti sulle cause della morte. La zona, facilmente raggiungibile da vercellese, novarese e dalla Lombardia, è molto frequentata per la particolarità della strada da percorrere e per i bellissimi panorami che si godono dei laghi Maggiore e Orta. Sul posto le forze dell'ordine e il personale del 118 che però non ha potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo.