Guasto alla funivia, bloccate 30 persone

Si sono concluse poco fa le operazioni del Soccorso alpino, che nel pomeriggio di sabato è intervenuto per mettere alsicuro una trentina di passeggeri bloccati sulle funivie del Mucrone. Tutto sarebbe partito a causa di un guasto al motore e ad alcune componenti del sistema. Con l'avvio del motore di emergenza, i tecnici hanno fatto scendere la prima cabina, per poi salire e soccorrere il primo gruppo di persone, compresi alcuni bambini. Mezz'ora dopo è salita la seconda gabbia, dalla quale gli operatori del soccorso alpino hanno tratto in salvo un'altra quindicina di persone. Altri ancora sono scesi a piedi, sempre scortati dalla squadra biellese. Nessuno dei presenti, fortunatamente, è rimasto ferito. Grazie agli operatori del soccorso, che in quel momento si stavano esercitando nelle vicinanze, tutti sono stati portati a valle senza conseguenze