Rovi a fuoco. A rischio un casolare

Intorno alle 17:30 di sabato una squadra Vigili del Fuoco del distaccamento di Livorno Ferraris, del comando Provinciale di Vercelli, è intervenuta con due mezzi a Livorno in via Chivoli, nelle vicinanze del canale Cavour, per un incendio partito dalla vegetazione che successivamente ha coinvolto masserizie in prossimità di un casolare. L'intervento ha evitato il propagarsi dell’incendio al casolare. Il personale si è occupato di spegnere fiamme e di bonificare l’area interessata. Sul posto erano presenti anche i carabinieri di Livorno Ferraris che hanno svolto gli accertamenti.