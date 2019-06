Applausi per Shakespeare. E per i Camalli - FOTOGALLERY

Roberto Sbaratto sta introducendo lo spettacolo. Non ci sono più posti a sedere e tanti spettatori assistono in piedi. Siamo nell’ex Chiesa di San Pietro Martire dove (per la rassegna “ Shake” , ideata dagli Anacoleti” e con il patrocinio dell’assessorato alla Cultura del Comune), va in scena lo spettacolo “ W.S.G.H.” William Shakespeare’s Greatest Hits, con la partecipazione della Compagnia dei Camalli , braccio amatoriale dell’Associazione Il Porto. Con la regia di Roberto Sbaratto, i Camalli propongono alcuni tra i più famosi brani tratti dalle più conosciute opere del Bardo, quali: Giulio Cesare, Il Mercante di Venezia, La bisbetica Domata, L’Amleto, Riccardoo III, e sei tra i sonetti più belli.

È stato scelto di proporre lo spettacolo di giorno e senza microfoni, come ai tempi in cui le opere furono rappresentate per la prima volta. Il “coraggio” di affrontare monologhi e brani così conosciuti e interpretati da grandi attori, i Camalli, pur non essendo professionisti , l‘hanno preso non per presunzione, ma dal fatto che tali scritti sono talmente belli e attuali da far scusare qualche imperfezione ed imperizia: e hanno avuto ragione! Pubblico soddisfatto, mani spellate dai lunghi applausi e sinceri complimenti fatti agli interpreti, da moltissimi spettatori che hanno voluto esprimere personalmente e in modo tangibile, la soddisfazione di aver assistito ad uno spettacolo piacevole, coinvolgente ed interessante.

In scena per i Camalli: Claudia Ciocchetti, Luciana Giada, Maria Paggio, Santina Panella, Giuseppina Zani, Ilva Zanin, Pino De Francesco, Giulio Dogliotti, Paolo Ferini Strambi, Fabio Zerbinati.

Ultimo spettacolo della Rassegna “SHAKE” sabato 8 giugno dalle 17 alle 21, alla Casa d’Arte Via dei Mercati in Via Morosone 3 , Max Bottino e Antonio Maria Porretti presentano : “ Waves/01/King Lear, tragedia incompleta per due corpi e una stanza. La paura e le bugie.





Le foto dello spettacolo WSGH del 2 giugno sono scaricabili da Facebook sul profilo di Giulio Dogliotti, con citazione “ Foto di Oscar Luparia” o/e “ Isabella Quartero”.