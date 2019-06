Investe un ragazzino e fugge senza soccorrerlo

Stava attraversando la strada sulle strisce pedonali con la sua bicicletta quando è sopraggiunta un'auto in corsa che lo ha investito senza fermarsi a prestargli soccorso. L'incidente è avvenuto alle 14,15 di giovedì a Gaglianico davanti alla chiesa parrocchiale. Il ragazzino di 13 anni residente a Ponderano stava attraversando la strada quando è stato toccato e fatto cadere a terra da una Ford Fiesta di colore bianco. Un automobilista nel senso di marcia opposto si è immediatamente fermato per soccorrere il giovane mentre l'investitore è fuggito senza fermarsi. Il 13enne è stato poi accompagnato in ospedale per le lievi ferite riportate e gli accertamenti del caso. E' stata allertata la polizia locale del comune che ha subito aperto un'indagine sull'accaduto. Dalle testimonianze raccolte e le registrazioni delle telecamere di video sorveglianza, gli agenti hanno individuato la Ford Fiesta intestata a un 56enne residente nella cintura di Biella. Gli agenti ora stanno valutando e ricostruendo l'esatta dinamica dell'accaduto.Non si esclude una possibile denuncia, all'indirizzo del 56enne, per omissione di soccorso.