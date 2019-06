Effrazione in Procura: mattinata di controlli

Nella serata di mercoledì, la pattuglia della Squadra Volante della Questura di Vercelli è intervenuta nei locali della Procura della Repubblica, in ausilio al personale della vigilanza privata, dove era scattato l'allarme anti intrusione.

Gli operatori di Polizia hanno immediatamente iniziato la procedura del controllo all’edificio. Durante tale verifica è stato constatato che la porta d’accesso ad uno scantinato risultava aperta, ma all’interno dell’edificio non si riscontrava alcuna effrazione alle porte degli uffici.

Tuttavia, per ragioni di ordine e sicurezza pubblica, nella mattinata odierna si è deciso di interdire temporaneamente l’accesso per lo svolgimento delle necessarie operazioni di bonifica dell’edificio da parte delle unità cinofili e artificieri della Polizia di Stato.

Tali controlli hanno avuto esito negativo e lo stabile è stato riaperto al pubblico intorno alle 10,30.