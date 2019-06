La Farmacia Comunale 1 riapre: nuovi locali e nuovi servizi

E’ stato inaugurato, nella mattina di giovedì 6 giugno, l’ampliamento della Farmacia Comunale 1, storica e prima farmacia comunale aperta a Vercelli nel 1963, in viale Rimembranza numero 4.



Gli spazi sono stati ampliati di tre volte rispetto alla precedente dimensione e, vista la posizione in cui è collocata, la Farmacia farà da punto di riferimento sia per un rione molto popoloso che per che è di passaggio.



Proprio per queste ragioni, ai servizi precedentemente svolti sono stati aggiunti i servizi diagnostici e infermieristici svolti dalla farmacia comunale.



“Per noi è importante avere la logistica per affermare un ruolo nuovo della farmacia dei servizi, come parte integrante del servizio sanitario nazionale” commenta il presidente dell’Azienda Farmaceutica Municipalizzata, Ezio Robotti.



Il sindaco Maura Forte ha ringraziato il CdA dell’Azienda Farmaceutica che ha seguito con grande impegno questo lavoro e tutto il personale impiegato nella farmacia.