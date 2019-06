"Uniti contro la Lega": prime risposte all'appello delle liste progressiste

Arrivano le prime risposte all'appello di Maura Forte e delle liste progressiste che hanno chiesto una convergenza di intenti in funzione anti - Lega.

In una nota stampa, diffusa nella mattina di mercoledì SiAmo Vercelli chiude le porte a un appoggio al sindaco uscente. "Rimandiamo al mittente l’appello alla convergenza programmatica fatto da Maura Forte e dai partiti che la sostengono. La proposta è stata effettuata esclusivamente a fini elettorali in quanto chi la propone, ovvero il sindaco uscente, non è credibile, come ha ampiamente dimostrato nei 5 anni di mandato. L'appello è la fotocopia dell'accordo di apparentamento del 2014, mai rispettato dal sindaco. La fiducia che SiAmo Vercelli ha dato al sindaco cinque anni fa, proprio per far uscire la città dalle vecchie logiche con cui era stata amministrata, è stata completamente disattesa da Maura Forte che, nel corso dei cinque anni ha, inoltre, sempre rifiutato ogni forma di collaborazione per il bene della città. Come abbiamo già evidenziato, riteniamo le nostre visioni sulla gestione della città lontane anni luce da entrambi i candidati e pertanto lasciamo ai cittadini, che hanno voluto questo ballottaggio, l’arduo onere della scelta". SiAmo Vercelli, dunque, resta sulle proprie posizioni, già note dalla scorsa settimana.

Mantiene le proprie posizioni (nessuna indicazione di voto e massima libertà agli elettori) anche da Michelangelo Catricalà del Movimento 5 Stelle che, con un post su Facebook ha respinto l''accordo. Nessuna firma, dunque, nemmeno da lui sugli 8 punti per il futuro di Vercelli.