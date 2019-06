Uniti contro la Lega: la risposta di Scheda è no

Riceviamo e pubblichiamo.

A nome delle Liste che mi hanno sostenuto, in merito all’appello rivolto alle stesse, nonché ad altre forze politiche, per quanto di nostra competenza, pur ringraziando per le parole di stima personale, si dichiara di non aderire all’accordo programmatico di cui sopra. Conformemente a quanto dichiarato nel periodo antecedente le elezioni, nonché alla ferma volontà di non apparentamento manifestata dopo il 26 maggio, tale è e resta il nostro intendimento, fatto salvo (come sin dall’inizio del percorso che abbiamo costruito insieme), il libero singolo pensiero di ciascun componente delle liste. Colgo ancora l’occasione per ringraziare, a nome dei Candidati e mio, i molti Vercellesi che ci hanno voluto concedere consenso, assicurando altresì che il nostro impegno a favore della Città proseguirà ben oltre. Grazie ancora.