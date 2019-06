"La Lega ha sempre puntato su Vercelli. E la gente lo ha capito "

"Maura Forte fa dichiarazioni assurde per mascherare la sua incapacità amministrativa, resa oltremodo evidente neo suoi ultimi 5 anni da Sindaco di Vercelli”.

Alessandro Stecco, neo eletto consigliere regionale, ribatte alle affermazioni che Maura Forte ha rilasciato nelle ultime ore, in cui paventa una Lega a trazione valsesiana, che farebbe perdere a Vercelli la sua centralità sul territorio.

“A differenza di quanto fatto dalla sindaca uscente - dice Stecco - a Vercelli il centro destra a guida Lega ha generato proposte serie: dall’ambito sociale a quello ambientale, fino allo sviluppo urbano e alla salute pubblica. Proposte volte alla crescita della città e dei cittadini, proposte fondamentali per colmare le lacune che la Giunta Forte ha creato. Inoltre è evidente che Paolo Tiramani e Riccardo Molinari abbiano sempre puntato su Vercelli, come ben hanno compreso i numerosi cittadini che hanno espresso il loro sostegno alla Lega per le Comunali e che ne hanno decretato il grande riconoscimento a livello regionale, con l’inserimento di un vercellese, esponente dellaLega cittadina, nel listino del Presidente Cirio”.

Stecco continua puntando il dito in particolare contro l’appello al voto che la sindaca uscente ha rivolto agli altri gruppi politici: “Rivolgendosi urbi et orbi Forte non fa altro che confermare ciò che è ormai chiaro: non ha né una linea politica né un programma chiaro, si dibatte tra accuse infondate agli avversari e spettri di inesistenti guerre territoriali nel tentativo di nascondere la sua assoluta mancanza di idee per rivitalizzare una città che sotto la sua guida ha perso smalto”.

Secondo Stecco è tempo di fare scelte responsabili per il bene dei vercellesi e di Vercelli: “E’ assurdo anche solo immaginare che si possano consentire nuovi inciuci - dice - è tempo di affidare il futuro della nostra città a forze che la vogliono far crescere e, da capogruppo del Consiglio Comunale che entrerà in carica a breve e da consigliere regionale, prometto ai vercellesi che la Lega Vercelli sarà il motore di uno sviluppo concreto della città e della Regione Piemonte. Abbiate fiducia - conclude Alessandro Stecco - in chi si impegna per il futuro perché sa di poter contare su idee, persone, risorse. Domenica scegliete Corsaro e sarete gli artefici della rinascita di questa meravigliosa città!”.