Comunali 2019. L'appuntamento per la festa finale del candidato sindaco Andrea Corsaro, e per le tre liste che lo appoggiano - Lega per Salvini, Forza Italia, Fratelli d'Italia - è per le ore 19 di venerdì 7 giugno, in Piazza Massimo D'Azeglio.

Ospite della gran festa sarà il neo eletto presidente della Regione, Alberto Cirio.

Panissa e barbera per tutti. E musiche degli anni 60, 70, 80.