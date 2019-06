Con il caldo in estate le automobili possono diventare una trappola mortale per gli animali

Petsfestival sempre attento al benessere degli animali, con l'arrivo della bella stagione e del caldo, vi ricorda che è importante non lasciare mai i vostri pets incustoditi all’interno dell’automobile perché, la temperatura interna dell’abitacolo può diventare insopportabile in pochi minuti, e il vostro animale potrebbe andare incontro a un colpo di calore o addirittura alla morte! Molti studi hanno dimostrato, infatti, che d'estate una autovettura, anche se parcheggiata all'ombra, può trasformarsi in una trappola letale per un animale.

Anche i finestrini un pò abbassati possono non bastare! Quindi prestiamo la massima attenzione al benessere dei nostri amici e quando parcheggiate l'automobile fate attenzione alla posizione del sole e al suo movimento nell'arco della giornata.

Non lasciarli in auto è la soluzione migliore. Portateli con voi, oramai possono entrare praticamente dappertutto!

La bella stagione quest'anno si è fatta attendere ma in questi giorni il caldo sembra essere arrivato con temperature africane, quindi ricordiamo che il pericolo è sempre in agguato!

Il bel tempo deve essere per tutti.

