Hanno provato a rianimarlo, per molto tempo, purtroppo inutilmente. La droga si è portato via un giovane biellese. E' stata infatti overdose fatale per un 25enne di Chiavazza. L'intervento tempestivo, tra le 20,30 e le 21 di ieri lunedì 3 giugno in via Della Vittoria a Biella, dell'equipe medica dell'ambulanza del 118 non è bastato a strapparlo alla morte. Il sovradosaggio ha provocato un arresto cardiaco. Salvato l'amico di circa 40 anni che era con lui. L'uomo è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Ponderano e questa mattina è stato dichiarato fuori pericolo. Su entrambi i casi sta indagando la squadra mobile della questura di Biella del commissario capo Marika Viscovo.