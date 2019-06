Ecco il nuovo Parco Camana

Si sono conclusi i lavori a Parco Camana. Nelle scorse settimane era stato avviato lo smantellamento della grande fontana accanto al bar del giardini.

La fontana non era più in funzione dal lontano 2014 quando la vasca era stata svuotata definitivamente a causa delle copiose perdite d'acqua.

Ora la zona è stata rifatta e sistemata in parte come dehors, mentre una parte è stata ricoperta con erba sintetica in vista del posizionamento di nuove giostrine. Sono state anche ritinteggiate le vasche delle cascatelle della vecchia fontana (che probabilmente verranno riconvertite in fioriere).

L'intervento è stato effettuato dal settore Lavori pubblici del Comune.