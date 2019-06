Giornata di amicizia, sport e solidarietà in ricordo di Andrea Bodo: sabato 22 giugno, sul campo di calcio di Caresanablot, è in programma un mini torneo di calcio non competitivo organizzato da Biud10

L’inizio è previsto alle 9.30 e al termine degli incontri, verso le 12.30 ci sarà una succulenta grigliata accompagnata dalla birra “I Feel Biud, realizzata in esclusiva per Biud10 dal Birrificio Sant’Andrea di Vercelli.



Il costo di iscrizione all’evento 10XSEMPRE è 25,00 euro per chi gioca (la quota comprende: maglietta da indossare durante incontro + grigliata, bevande e birra).



Per chi non gioca ma vuole partecipare alla grigliata il costo è euro 20,00 (senza maglietta). I bambini accompagnati dai giocatori: 5 euro.



Il ricavato dell’evento verrà utilizzato a sostegno dei progetti Biud10 per il 2019.



Le iscrizioni saranno aperte fino a giovedì 20 giugno ai recapiti dell'associazione: 0161.218860, info@biud10.org; o www.biud10.org: le squadre verranno composte il giorno stesso tra tutti gli iscritti.